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Şarampolden 3 yaralı çıkartıldı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Şarampolden 3 yaralı çıkartıldı
'DA otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun Yumrutaş mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 32 DY 088 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Ömer Can Yavuz (18), Yasin Aydoğmuş (27) ve kimliği belirsiz kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil de çekici yardımıyla kurtarıldı.
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Şarampolden 3 yaralı çıkartıldı
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