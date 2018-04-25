Türk Dünyası Tiyatro Günleri başladı

Türk dünyasından birçok tiyatro grubunu Mersin'de bir araya getiren tiyatro günleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın katılımı ile gerçekleştirilen 'Ocak' isimli oyunun sahnelenmesiyle başladı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, Turgut Özakman tarafından yazılan ve Firudin Muharremov tarafından yönetilen oyun, Mersinlilerin beğenisini topladı. Toplumsal ve ekonomik sorunlar içerisinde boğulan bir ailenin başından geçenleri anlatan oyunda, aile bireylerinin soruna yaklaşımı ve ailenin yaşadığı psikolojik durumu ele alındı.

Oyunun sahnelenmesinin ardından konuşan Başkan Kocamaz, hedeflerinin insanları tiyatro gibi birleştirici bir özelliği olan sanat dalı sayesinde birleştirmek ve kaynaştırmak olduğunu belirterek, kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak için sanatsal ve kültürel faaliyetlere devam edeceklerini söyledi. Yeni neslin Türklüğü ve Türk dilini birlik ve beraberlik içerisinde yaşatmasının ana gayeleri olduğunu ifade eden Başkan Kocamaz, kendi kimliğine ve benliğine sahip çıkan bireyler yetiştirmenin önemine de değindi.