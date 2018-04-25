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Yağlı, Karakucak’a baskın geldi

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Yağlı, Karakucak’a baskın geldi
22 Nisan Pazar günü Gazipaşa Selinus sahilinde, 6. Lamos Arena Karakucak Güreşleri, Gazipaşa Belediyesi ev sahipliğinde, Kaymakam Nurullah Kaya himayelerinde gerçekleşti. 57'si başpehlivan, toplam 180 güreşçi kol bağladı. Yağlı, karakucak, şalvar ve minder güreşçileri er meydanında bir mozaik görüntüsü yarattı. Güreşlerin yağsız yapılacak olması ve kispet yerine pırpıtın kullanılması, yağlı güreşçiler için olumsuzluk oluşturdu.

BAŞPEHLİVAN GÜRBÜZ
2011 ve 2012 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün birinci olduğu güreşlerde Çorumlu Ahmet Selbest ikincilikle yetindi. Serikli Kürşat Korkmaz ve Amasyalı Fatih Kambur da 3'üncülükte kaldı. Güreşleri, Demre ve Finike güreşlerine katılan Antalya milletvekili Atay Uslu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu da izledi. Güreşlerin ağalığını 80 bin liraya Hasan Ekinci kazandı
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Yağlı, Karakucak’a baskın geldi
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