Yörük ateşi yanıyor

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin Yörük kültürünü gelecek nesillere tanıtmak amacıyla düzenlediği Uluslararası Antalya
Yörük Festivali başlıyor. Uluslararası Yörük Festivali, bu yıl da 4-6 Mayıs tarihlerinde dördüncü kez gerçekleştirilecek. TEMSİLİ YÖRÜK GÖÇÜ
4'ncü Uluslararası Yörük Festivali, 4 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Yörük Ateşi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve göç duasının ardından geleneksel Yörük Göçü ile başlayacak. Program kapsamında fotoğraf sergisi ve mehteran gösterisi gerçekleştirilecek. Saat 20.30'da Prof. Dr. İlber Ortaylı
da park içinde bir konferans verecek. Konferansın ardından Antalyalılar Neslihan Yılmaz'ın sahne alacağı Türk Halk Müziği konseri ile eğlenecek. KIRAÇ KONSERİ
5 Mayıs Cumartesi günü ise program yine Karaalioğlu Parkı'nda saat 14.00'te start alacak. 6 Mayıs Pazar günü de Düzlerçamı'nda saat 11.00'de başlayacak Yörük Şenliği, ünlü sanatçı Kıraç
'ın vereceği konser ile son bulacak.