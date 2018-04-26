Adile Naşit Kepez’de anıldı

Antalya
Kepez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen '6 Okul 6 Altın Şahsiyet' projesi, Türk sinemasına ölümsüz eserler bırakan değerli sinema sanatçısı Adile Naşit ile devam etti. Barış Manço anma programı ile başlayan proje Adile Naşit ile devam etti. EBKM'nde gerçekleştirilen programda Mimar Sinan İlkokulu, Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu ve Çağlayan Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından, ünlü sanatçının en özel filmlerinden kesitler sahnelendi. Genç yeteneklerin sahneye taşıdığı etkinlik izleyenlerden büyük ilgi gördü.