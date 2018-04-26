Antalya’nın gururları

Antalya
sporda gücünü geçtiğimiz hafta içinde bir kez daha gösterdi. Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Muratpaşa Belediyespor
, bitime iki hafta kala iki maç eksiği bulunan en yakın rakibi Polatlı Belediyespor'a 8 puan fark atarak şampiyonluğu garantiledi. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında üst üste 3 kez şampiyon olduktan sonra 3 yıldır zirveden uzak kalan 'Paşa'nın Melekleri' 2017-2018 sezonunu mutlu sonla bitirdi. Birol Ünsal
'ın öğrencileri, önümüzdeki yıl Antalya
'yı Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. GENÇLERİN KATKISI
Muratpaşa Belediyespor, kalan iki maçını kaybetse, Polatlı Belediyespor da oynamadığı 4 maçı kazansa bile puanlar eşit olacak. Statü gereği, alt yapı takımlarının başarısı oranında A takımlarına yaptığı puan katkısı Muratpaşa'ya 1.6 puanlık avantaj sağlıyor. Bu sonuçla şampiyonluk matematiksel olarak garanti altına alınıyor. 14 yabancının serbest olmasına rağmen, sadece 3 yabancı oyuncu oynatan Muratpaşa'nın bu kararı takdir topladı. EZİP GEÇTİLER
Antalya'nın hafta sonu yaşadığı ikinci şampiyonluk ise Serik Belediyespor ile geldi. Bölgesel Amatör Lig
'in 7'nci Grubu'nda normal sezonu rakiplerine fark atarak bitime 4 hafta kala lider bitirmeyi garantileyen Serik Belediyespor, Muğla
'da oynanan maçta 8'inci Grup lideri Ödemişspor'u 5-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. 35 dakikada 4-0'ı bulan ve ezici bir futbolla ulaşılan şampiyonluk ilçede bayram havası yaşattı. TARİHİ KARŞILAŞMA
Kulüp tarihinde ilk kez profesyonel liglerde mücadele etme hakkı kazanan Serik Belediyespor'da teknik ekip ve futbolcuları Belediye Başkanı Ramazan Çalık, kulüp başkanı Rakip Utan ve yönetimi, ilçe protokolü Muğla'ya çıkarma yapan 4 bin 500 taraftar yalnız bırakmadı. Tarihi güne tanıklık edenlerin yanı sıra Antalya ve Serik ilçesinde de gelen şampiyonlukla büyük sevinç yaşandı. GÖZLER BAL'DA
Serik Belediyespor'un Bölgesel Amatör Lig (BAL) Şampiyonu olmasının ardından gözler önümüzdeki yıl da Antalya'yı BAL'da temsil edecek olan takımlara çevrildi. Manavgatspor'un küme düşerek veda ettiği BAL'a Konyaaltı Belediyespor yükselmişti. BAL'da ayrıca Kepez Belediyespor da mücadele ediyor. BAL'da yer alacak 3'üncü Antalya takımı Manavgat Belediyespor veya Kestelspor olacak. İki takım arasındaki karşılaşma Antalya Stadı'nda 29 Nisan Pazar günü saat 16.30'da oynanacak.