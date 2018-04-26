Başvuruda son gün 29 Nisan

AK Parti
'de milletvekili adaylığı için başvuru süresi resmen başladı. AK Parti Antalya
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "AK Parti'mizden milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin başvuru işlemleri, il başkanlığımızda oluşturulan milletvekili aday adaylığı başvuru komisyonunca kabul edilecek. 29 Nisan 2018 Pazar akşamı sonuna kadar başvurular devam edecek. Aday adaylığı sürecimiz bittikten sonra resmi süreç işleyecek" dedi. KADIN VE ENGELLİ
Başvuru şartları ile ilgili de bilgi veren AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş "Milletvekili adaylık başvurusu sırasında, il başkanlığımızdan alınacak basılı formlar el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler de eksiksiz olarak eklenmeli, Başvuruda bulunacak kimselerin, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 10. ve 11. maddelerine göre şartları da taşımaları gerekmektedir. Erkek aday adaylarından 6 bin, kadın ve 18-25 yaş arası gençlerden aday adaylarından 3 bin, engelli aday adaylarından bin TL başvuru aidatı alınacak. Aday adaylığı sürecimizin ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.