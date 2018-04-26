Bocce deyince Burdur

BURDUR Gençlik Merkezi Gençlikspor Kulübü Bocce Takımı, Antalya
'nın Kemer ilçesinde yapılan 3'lü Kadınlar Petank Turnuvası'nda Türkiye ikincisi oldu. Kemer'de düzenlenen ve 52 takımın katıldığı 3'lü Kadınlar Petank Turnuvası'nda Burcu Nur Yağız, Yeliz Gider ve Aysel Bozca
'dan oluşan Burdur Gençlik Merkezi Gençlikspor Kulübü Bocce Takımı, Türkiye ikincisi oldu. ÖDÜLLERİNİ ALDILAR
Aysel Bozca, 117 sporcunun katıldığı Tek Kadınlar Petank Yarışması'nda Türkiye 3'üncülüğünü elde etti. Sporcular kazandıkları kupayı Kulüp Başkanı Asım Yüz'e verdi. Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran da derece yapan sporcuları ödüllendirdi.