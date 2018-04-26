Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Cumhur İttifakı için çalışacağız

için çalışacağız

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Cumhur İttifakı için çalışacağız
Antalya İl Başkanlığı'nda il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları bir araya geldi. Erken seçim hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten İl başkanı Mustafa Aksoy, "Tüm yöneticilerimize erken seçimle ilgili brifing verdim. Yarın (bugün) saat 17.00'ye kadar aday adayı olmak isteyen yönetici arkadaşlarımın, meclis üyelerinin ve kamu personeli arkadaşlarımızın bilgilendirilmesini istedim" dedi.

YEREL SEÇİMLERİN ÖNSÖZÜ
Teşkilatlarının başında olduğunu ve istifa etmeyeceğini ifade eden Aksoy, "Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışıp partimizin rekor oy alımı ve milletvekili sayımızın artırılması için çalışacağız. ülkemiz için çok önemlidir. Bu alanda yapacağımız başarı ile 'da tüm ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesine talip olduğumuzu göstereceğiz. Cumhur ittifakı seçimi bizim için yerel seçimlerin önsözü olacaktır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhur İttifakı için çalışacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN