Cumhur İttifakı için çalışacağız

MHP Antalya
İl Başkanlığı'nda il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları bir araya geldi. Erken seçim hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten İl başkanı Mustafa Aksoy, "Tüm yöneticilerimize erken seçimle ilgili brifing verdim. Yarın (bugün) saat 17.00'ye kadar aday adayı olmak isteyen yönetici arkadaşlarımın, meclis üyelerinin ve kamu personeli arkadaşlarımızın bilgilendirilmesini istedim" dedi. YEREL SEÇİMLERİN ÖNSÖZÜ
Teşkilatlarının başında olduğunu ve istifa etmeyeceğini ifade eden Aksoy, "Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışıp partimizin rekor oy alımı ve milletvekili sayımızın artırılması için çalışacağız. Cumhur İttifakı
ülkemiz için çok önemlidir. Bu alanda yapacağımız başarı ile Antalya
'da tüm ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesine talip olduğumuzu göstereceğiz. Cumhur ittifakı seçimi bizim için yerel seçimlerin önsözü olacaktır" dedi.