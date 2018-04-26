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Dilekleri bir gecede oldu

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Dilekleri bir gecede oldu
SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şubesi, Akdeniz Üniversitesi Onkoloji bölümünde tedavi gören çocukları 23 Nisan'da unutmadı. Dilek ağacı ile minik bedenlerin dileklerini yerine getiren sendika üyeleri ailelere de moral verdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Servis girişinde gerçekleştirilen ödül takdimi sırasında duygusal anlar yaşandı. Minik yürekler kendilerine yapılan jest karşısında sevindi. Sağlık- Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Dileklerini yazdılar. Sabah uyandıklarında dilekleri gerçeğe dönüştü. Biz de mutlu olduk" dedi.
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