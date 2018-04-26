Dilekleri bir gecede oldu

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya
Şubesi, Akdeniz Üniversitesi Onkoloji bölümünde tedavi gören çocukları 23 Nisan'da unutmadı. Dilek ağacı ile minik bedenlerin dileklerini yerine getiren sendika üyeleri ailelere de moral verdi. DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Servis girişinde gerçekleştirilen ödül takdimi sırasında duygusal anlar yaşandı. Minik yürekler kendilerine yapılan jest karşısında sevindi. Sağlık- Sen Antalya
Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Dileklerini yazdılar. Sabah uyandıklarında dilekleri gerçeğe dönüştü. Biz de mutlu olduk" dedi.