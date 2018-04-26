Efsaneler hayat buldu

Antalya
'DA bu yıl 12'ncisi 'Legend-Efsaneler' temasıyla düzenlenecek olan Uluslararası Antalya
Kum Heykel Festivali (SANDLAND) kapsamında 20 sanatçı, 10 bin ton nehir kumuyla 200 heykelin yapımını tamamladı. 1 Mayıs'ta açılacak olan ve 150 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen festivalde Hindistan
'dan Ganeşa Heykeli, Tac Mahal, 300 Spartalı, Odin ve Thor, Eyfel Kulesi, Keops Pramidi, Machu Picchu, Aztek, Halikarnas Mozolesi, Artemis Tapınağı'nın kum heykelleri sergileniyor. DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK
Festival Direktörü Cem Karaca, "Heykellerimizin yüzde 80'i tamamlandı. Farklı ülkelerden gelen sanatçılarımız suyla kuma şekil vererek birbirinden ilginç heykel yapıyor. Burası dünyanın 12 ay boyunca ziyarete açık olan tek Kum Heykel Müzesidir" dedi. Çocuklar için özel bir alan oluşturduklarını dile getiren Karaca, 80 çocuğa kinetik kum kullanarak bir saatlik atölye programı uygulayacağız ve hayatlarındaki ilk kumdan heykellerini yapmış olacaklar" dedi.