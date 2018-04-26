Gençler Türkiye Tenis Şampiyonası, Mersin'de başladı

Mersin'in ev sahipliğinde, 25-29 Nisan tarihleri arasında, Türkiye geneli 18 ilden 15 erkek, 17 bayan okul takımından 192 sporcunun katılımı ile tenis kompleksinde düzenlenen 'Okul Sporları Tenis Gençler Türkiye Şampiyonası' açılış seremonisinin ardından başladı.

Seremonide konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, sporun uluslararası arenada bir güç haline geldiğini belirterek, "Ülkelerin kalkınmışlığı gelişmişliği ölçüt değerleri artık spordur" dedi.

Türkiye'nin her yönüyle çok geliştiğini kaydeden Güneş, "Kıymetli gençler, artık sizlerin çalışma ortamları çok daha iyi noktalarda, Türkiye eski Türkiye değil her yönüyle çok gelişmiş bir ülkedir. Sizlerde sporcular olarak yeni Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda kendinize hedef koymalısınız. En büyük hedefiniz, bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak olmalı. Bu turnuvaların en büyük özeliklerinden biride şudur ki siz vatan evlatlarını en güzel şekilde kaynaştırmaktır. Sporun en güzel tarafı da budur" ifadelerini kullandı.

5 gün sürecek olan Okul Sporları Tenis Gençler Türkiye Şampiyonasının 29 Nisan Pazar günü yapılacak final müsabakalarının ardından sona ereceği bildirildi.