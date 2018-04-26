Gökyüzünde şov zamanı

Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, çok sayıda yerli ve yabancı havacılık sektörü şirketleri, paydaşların katılımı ile Antalya
Uluslararası Havalimanı'nda başladı. Havacılık sektörüne yön veren 400 dev şirket, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımlarının uçuş gösterileriyle renk katacağı fuar, Cumartesi ve Pazar günleri halk gösterisiyle son bulacak. 2 YILDA BİR ANTALYA'DA
Fuarın açılışında konuşan Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Antalya'nın büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek "Bu organizasyonlar dünyanın gözünün Antalya'ya dönmesini sağladı. Bu dev fuar 2 yılda bir kentimizde düzenlenecek" ifadelerine yer verdi.