Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Gökyüzünde şov zamanı

Gökyüzünde şov zamanı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
Gökyüzünde şov zamanı
Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, çok sayıda yerli ve yabancı havacılık sektörü şirketleri, paydaşların katılımı ile Antalya Uluslararası Havalimanı'nda başladı. Havacılık sektörüne yön veren 400 dev şirket, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımlarının uçuş gösterileriyle renk katacağı fuar, Cumartesi ve Pazar günleri halk gösterisiyle son bulacak.

2 YILDA BİR ANTALYA'DA
Fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı , Antalya'nın büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek "Bu organizasyonlar dünyanın gözünün Antalya'ya dönmesini sağladı. Bu dev fuar 2 yılda bir kentimizde düzenlenecek" ifadelerine yer verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökyüzünde şov zamanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN