İşsizlikten biblolar kurtaracak

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Seramik Bölümü'nde eğitim gören öğrencilere, mezun olduklarında 'işsiz kalmasınlar' diye özel biblo eğitimi veriliyor. Öğretim görevlisi Emel Mülayim, "Sadece seramik tasarımcısı olarak piyasada iş bulamayabiliyorlar. Kollarında bir bilezikleri olsun" dedi.İkinci sınıf öğrencilerinin şimdiden sergi açacak derecede bilgi ve el becerisine sahip olduğunu anlatan Mülayim, öğrencilerinin birçoğunun sergilerde eserlerini satıp harçlık yaptığını söyledi. Öğrencilerin kendi işlerini yapabilecek hale gelmesi için elinden geleni yaptığını anlatan Mülayim, "Kollarında bir bilezikleri olsun. Akademisyen olamayabilirler ama en azından kendi evlerinde ufak bir torna ve çamurla sanatsal işler yapabilirler" dedi.Emekli öğretmen Nuray Bozkan, bir eğitimci olarak öğrenmeye her zaman açık olduğunu söyledi. Bozkan, "Ben böyle mutluyum. Ürünlerimii steyene hediye ediyorum. Mezun olunca bir atölye açmak istiyorum" dedi. Ece Maria Aslanbey ise, çanta, hayvan figürleri ve mask tasarladıklarını bu sene yaptıkları eserleri sergileyip sattıklarını söyledi.