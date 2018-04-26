Mersin Erdemli'de masa tenisi turnuvası başladı

Erdemli Anadolu Lisesi Spor Salonunda, Akdeniz Anadolu Lisesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuvaya 150 öğrenci katıldı. Dereceye girebilmek için raket sallayan öğrenciler, performansları ile göz doldurdu. Turnuva organizatörü Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Budak;

-"Okulumuz spor kulübü olarak, ülkemizin etrafını saran terör belasından kurtulmak, vatanını, yuvalarını, ailelerini bırakarak sınırlarımız ötesine geçen ve o topraklarda şehit düşen kahramanlarımızın adını yaşatmak için ilçemiz orta öğretim kurumları genç erkekler arasında masa tenisi turnuvası düzenledik. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizin dünyada her gün farklı boyutlarda meydana gelen olaylara duyarsız kalmamaları için bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Öncelikli olarak gençlerimizin vatan, millet, bayrak aşkıyla yetiştirilmeleri gerekmektedir" dedi.



Konuşmanın ardından turnuvaya geçildi. 2 gün sürecek turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri verilecek.