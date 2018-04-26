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Motosikletler yine kazaya yol açtı

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Motosikletler yine kazaya yol açtı
Antalya'NIN Alanya ve Manavgat ilçelerinde motosikletlerin karıştığı kazalarda 2 kişi yaralandı. Alanya'da Mehmet Ö. idaresindeki 45 ZB 2295 plakalı otomobil geri geri manevra yaptığı sırada park halinde olan 26 RV 532 plakalı motosiklette çarpınca kaldırımda yürüyen 90 yaşındaki Mahmut Kefeli'nin üzerine devrildi. Kefeli hastaneye kaldırdı. Cemal Çınar'ın kullandığı 07 C 74274 plakalı okul servisi ise, seyir halindeki Mehmet Ali Güneş'in kullandığı 07 LSJ 47 plakalı motosiklete çarptı. Yaralanan Güneş hastanede tedavi altına alındı.
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Motosikletler yine kazaya yol açtı
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