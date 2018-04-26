Tüp gaz bağımlısı

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde çaldığı otomobile kurduğu düzenekle seyir halinde gaz çeken bağımlı bu defa 7 tüp gaz çektiği su deposunda mahsur kaldı. Oto sanayinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Emrah Y, cezaevinden izinli çıktığı gün soluğu markette aldı. Eve gidip ailesinden aldığı paranın tamamıyla 4 tane büyük mutfak tüpü 3 piknik tüpü alan Emrah Y. bir arkadaşıyla birlikte kullanılmayan su deposuna indi. İki arkadaş ip sarkıtarak indikleri su deposunda 2 gün boyunca kaldı. 2'nci günün sonunda su deposundan sarkıttıkları iple yukarı çıkan ismi belirlenemeyen arkadaşı ipi kesince Emrah Y. depoda mahsur kaldı. İTFAİYE KURTARDI
Bağırarak yardım isteyen Emrah Y.'nin sesini duyan bir vatandaşın ihbarıyla Antalya
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi olay yerine gitti. 5 metre yüksekliğindeki su deposundan Emrah Y. kurtarıldı.