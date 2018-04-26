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Turistlere seyyar baskısı

’nın Cumhuriyet Meydanı’nda seyyar satıcılar turizm sezonunun açılmasıyla cirit atıyor. İmitasyon parfüm satan seyyar satıcılar, özellikle turistlerin yolunu keserek rahatsızlık veriyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
Turistlere seyyar baskısı
Antalya'NIN en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda seyyar satıcılar cirit atıyor. İmitasyon parfüm satan seyyar satıcılar, özellikle turistlerin önünü keserek rahatsız ediyor.

TACİZ EDİYORLAR
Seyyarlar, turist kafilelerinin yanına yaklaşarak önlerini kesiyor. Çantalarındaki parfümleri gösteren satıcılar, almak istemeyenlere ısrar ederek de bulunuyor. Cumhuriyet Meydanı'nın hemen her köşesini parselleyen parfüm satıcıları, fotoğraflarını çekmeye çalışan kişileri ve zabıtayı fark edince de birbirlerini uyarıp ortadan koayboluyor. Cumhuriyet Meydanı'na ayak basar basmaz seyyar satıcıların istilasına uğrayan turistler de durumdan rahatsız oluyor. İmitasyon parfümleri yüksek fiyatlara turistlere zorla satmaya çalışan seyyar satıcılar ürün almayan turisti tur otobüslerine kadar takip ederek ikna etmeye çalışıyor.
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Turistlere seyyar baskısı
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