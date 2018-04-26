Turistlere seyyar baskısı

Antalya
'NIN en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda seyyar satıcılar cirit atıyor. İmitasyon parfüm satan seyyar satıcılar, özellikle turistlerin önünü keserek rahatsız ediyor. TACİZ EDİYORLAR
Seyyarlar, turist kafilelerinin yanına yaklaşarak önlerini kesiyor. Çantalarındaki parfümleri gösteren satıcılar, almak istemeyenlere ısrar ederek taciz
de bulunuyor. Cumhuriyet Meydanı'nın hemen her köşesini parselleyen parfüm satıcıları, fotoğraflarını çekmeye çalışan kişileri ve zabıtayı fark edince de birbirlerini uyarıp ortadan koayboluyor. Cumhuriyet Meydanı'na ayak basar basmaz seyyar satıcıların istilasına uğrayan turistler de durumdan rahatsız oluyor. İmitasyon parfümleri yüksek fiyatlara turistlere zorla satmaya çalışan seyyar satıcılar ürün almayan turisti tur otobüslerine kadar takip ederek ikna etmeye çalışıyor.