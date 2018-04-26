Vahşete ceza yağdı

Antalya
'da 23 Mart 2016'da öldürüldükten sonra cesedinin yeri 3 kez değiştirilen mobilyacı işadamı 40 yaşındaki Erdoğan Veziroğlu
'nu cinayetinde sanıklara ceza yağdı. Yargılanan 9 sanıktan 1'i ağırlaştırılmış müebbet, 2'si müebbet, 5'i ise 19 yıl 2 ay ile 1 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. CEZA YAĞDI Antalya
3. Ağır Ceza Mahkemesinde
görülen davada mahkeme heyeti, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan sanıklar Sanem Yıldırım'a ağırlaştırılmış müebbet, Bünyamin Evran ve Mehmet Akman ise müebbet hapis cezası verdi. Nedim Kaya 19 yıl 2 ay, Ömer Ali Güneş ise 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, 'suç delillerini gizledikleri' gerekçesiyle sanıklar Emre Saffet Yiğit ve Semih Turgut'u 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına hükmetti. Sanık Eşref Doğan, 'suçu bildirmemekten' 1 yıl 3 ay hapse mahkum edilirken, zanlılardan Kürşat K.'nin ise beraatına karar verildi.