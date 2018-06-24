İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları

Antalya
>ANTALYA İLÇELERİ
"AKSEKI 61 sandık, 9 bin 242 seçmen. Aksu 148 sandık, 48 bin 961 seçmen. Alanya 615 sandık, 204 bin 844 seçmen. Demre 58 sandık, 19 bin 546 seçmen. Döşemealtı 131 sandık, 41 bin 987 seçmen. Elmalı 112 sandık, 29 bin 636 seçmen. Finike 116 sandık, 36 bin 261 seçmen. Gazipaşa 131 sandık, 37 bin 887 seçmen. Gündoğmuş 33 sandık, 6 bin 143 seçmen. İbradı 13 sandık, 2 bin 290 seçmen. Kaş 150 sandık, 43 bin 147 seçmen. Kemer 84 sandık, 28 bin 545 seçmen. Kepez 1008 sandık, 362 bin 499 seçmen. Konyaaltı 329 sandık, 116 bin 814 seçmen. Korkuteli 144 sandık, 40 bin 912 seçmen. Kumluca 158 sandık, 50 bin 549 seçmen. Manavgat 485 sandık, 159 bin 121 seçmen. Muratpaşa 982 sandık, 355 bin 248 seçmen. Serik 272 sandık, 87 bin 704 seçmen." BURDUR İLÇELERİ
"AĞLASUN 28 sandık, 6 bin 577 seçmen. Altınyayla 16 sandık, 4 bin 317 seçmen. Bucak 167 sandık, 47 bin 964 seçmen. Burdur
Merkez 254 sandık, 75 bin 945 seçmen. Çavdır 36 sandık, 9 bin 966 seçmen. Çeltikçi 17 sandık, 4 bin 383 seçmen. Gölhisar 57 sandık, 16 bin 726 seçmen. Karamanlı 29 sandık, 6 bin 352 seçmen. Kemer 12 sandık, 2 bin 730 seçmen. Tefenni 34 sandık, 8 bin 248 seçmen. Yeşilova 60 sandık, 13 bin 172 seçmen." ISPARTA İLÇELERİ
"AKSU 23 sandık, 3 bin 664 seçmen. Atabey 19 sandık, 4 bin 209 seçmen. Eğirdir 95 sandık, 24 bin 117 seçmen. Gelendost 43 sandık, 12 bin 257 seçmen. Gönen 23 sandık, 5 bin 741 seçmen. Isparta
Merkez 500 sandık, 172 bin 136 seçmen. Keçiborlu 46 sandık, 11 bin 165 seçmen. Senirkent 38 sandık, 8 bin 967 seçmen. Sütçüler 47 sandık, 8 bin 663 seçmen. Şarkikaraağaç 74 sandık, 19 bin 693 seçmen. Uluborlu 20 sandık, 5 bin 64 seçmen. Yalvaç 125 sandık, 34 bin 971 seçmen. Yenişarbademli 8 sandık, 1769 seçmen."