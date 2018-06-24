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Kanala düşen çocuk kurtarıldı

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Kanala düşen çocuk kurtarıldı
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Yayla Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Umut Selvigöz isimli çocuk, yol kenarında bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Suda akıntıyla bir süre sürüklenen çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı çocuk özel bir hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Kanala düşen çocuk kurtarıldı
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