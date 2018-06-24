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Kepez’de muz yetiştiriliyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Kepez’de muz yetiştiriliyor
Antalya'DA Gazipaşa ve Alanya'da yetiştirilen muz, artık Kepez ilçesinde de yetiştiriliyor. merkezde ilk kez Gaziler Mahallesi'nde yetiştirilmeye başlayan muz ile beraber bölgede üreticiye alternatif yaratılması hedefleniyor. 75 dekarlık alana kurulan muz serasında 12 bin muz ağacı bulunuyor.

HEDEFLERI 240 TON ÜRÜN
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce desteklenen girişimci Aziz Öztürk (37), 104 bin TL yatırım yaptığını söyledi. Bölgedeki çiftçiler olarak tamamının domates yetiştirdiğini söyleyen Öztürk, "İnşallah diğer çiftçi arkadaşlarıma örnek olurum ve bölgemizde muz yetiştiriciliği artar. Az masraf ile yüksek gelir bekliyorum" dedi. Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Kepez İlçe Müdürü Bilge Göze ise, 240 bin tonluk ürün hedeflediklerini söyledi.
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Kepez’de muz yetiştiriliyor
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