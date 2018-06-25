Çocuklara trafik eğitimi

Antalya
'NIN Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devam eden yol uygulamaları sırasında durdurulan araçlarda bulunan çocuklara trafik kuralları ile ilgili faydalı bilgiler içeren yapboz ve minik polis kimlik kartı hediye etti. UYGULAMA DEVAM EDECEK
Ekipler çocuklardan araç kullanan ebeveynlerini denetlemelerini istedi ve çocuklar trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda bilinçlendirildi. Uygulamanın vatandaş ve çocuklar tarafından olumlu karşılanması nedeniyle zaman zaman devam edileceği belirtildi.