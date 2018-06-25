Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Çocuklara trafik eğitimi

Çocuklara trafik eğitimi

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Çocuklara trafik eğitimi
Antalya'NIN Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devam eden yol uygulamaları sırasında durdurulan araçlarda bulunan çocuklara trafik kuralları ile ilgili faydalı bilgiler içeren yapboz ve minik polis kimlik kartı hediye etti.

UYGULAMA DEVAM EDECEK
Ekipler çocuklardan araç kullanan ebeveynlerini denetlemelerini istedi ve çocuklar trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda bilinçlendirildi. Uygulamanın vatandaş ve çocuklar tarafından olumlu karşılanması nedeniyle zaman zaman devam edileceği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklara trafik eğitimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN