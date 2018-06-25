Eğirdir Gölü’nde kaçağa geçit yok

ISPARTA
'NIN Eğirdir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, 7 ayda ele geçiren kaçak avlanma araç– gereç ve sayılarını açıkladı. 1 Kasım 2017- 15 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 44 bin 200 metre misina ağı, 15 bin 770 kerevit pinteri, 121 sazan pinteri, 2 ığrıp, 3 zıpkın, 9 tekne, 1 elektro şok cihazı, 56 tırıvırı ve 3 serpme ağ ele geçirildiği bildirildi. YARISI KURTARILDI
Ele geçirilen 15 bin 770 kerevit pinterinde ise, ortalama 5 kilogram kerevit bulunduğunu belirten ekipler, kerevitlerin yarısına yakın kısmının ölü olarak ele geçirildiğini, kalan kısmının da doğal yaşama geri bırakıldığını kaydetti. 7 aylık sürede kaçak avcılıkta ele geçirilen yaklaşık 78 ton kerevitin yarısının telef olduğuna dikkat çekildi.