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Eğirdir Gölü’nde kaçağa geçit yok

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Eğirdir Gölü’nde kaçağa geçit yok
'NIN Eğirdir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, 7 ayda ele geçiren kaçak avlanma araç– gereç ve sayılarını açıkladı. 1 Kasım 2017- 15 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 44 bin 200 metre misina ağı, 15 bin 770 kerevit pinteri, 121 sazan pinteri, 2 ığrıp, 3 zıpkın, 9 tekne, 1 elektro şok cihazı, 56 tırıvırı ve 3 serpme ağ ele geçirildiği bildirildi.

YARISI KURTARILDI
Ele geçirilen 15 bin 770 kerevit pinterinde ise, ortalama 5 kilogram kerevit bulunduğunu belirten ekipler, kerevitlerin yarısına yakın kısmının ölü olarak ele geçirildiğini, kalan kısmının da doğal yaşama geri bırakıldığını kaydetti. 7 aylık sürede kaçak avcılıkta ele geçirilen yaklaşık 78 ton kerevitin yarısının telef olduğuna dikkat çekildi.
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Eğirdir Gölü’nde kaçağa geçit yok
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