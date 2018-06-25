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Hayata dönüyorlar

Doğal ortamlarında yaralanan 715 hayvan tedavi edilip sağlığına kavuşturuldu. Hayvanların 50’sine Lisinia’da bakılıyor

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Hayata dönüyorlar
merkez Karakent Köyü yakınlarındaki Lisinia Rehabilitasyon Merkezi'nde doğada yaralı veya hasta halde bulunan yaban hayvanlarının tedavileri yapılıyor. 2011 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze getirilen çoğunluğu kuş çeşitli türlerde 715 hayvanın tedavisi yapılarak sağlığına kavuşturuldu. Hayvanların yaklaşık 50'si tedavi olmalarına rağmen doğaya kazandırılamayacağı için merkezde korumaya alınırken, kalanların tamamı yeniden doğal ortamlarına salındı.

DUYARLILIK
Merkezin sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, yaban hayvanlarının kendilerine genelde silahla vurulmuş veya zehirlenmiş halde getirildiğini aktardı. Sarıca, "Daha ziyade insan baskısı ön planda. Doğal hayata duyarlı olmamız lazım. Yaban hayatımıza sahip çıkmamız gerekiyor ki gelecek nesillere aktarabilelim ve sağlıklı nesiller olarak yaşayabilelim" diye konuştu.
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