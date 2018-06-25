Hayata dönüyorlar

BURDUR
merkez Karakent Köyü yakınlarındaki Lisinia Yaban Hayatı
Rehabilitasyon Merkezi'nde doğada yaralı veya hasta halde bulunan yaban hayvanlarının tedavileri yapılıyor. 2011 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze getirilen çoğunluğu kuş çeşitli türlerde 715 hayvanın tedavisi yapılarak sağlığına kavuşturuldu. Hayvanların yaklaşık 50'si tedavi olmalarına rağmen doğaya kazandırılamayacağı için merkezde korumaya alınırken, kalanların tamamı yeniden doğal ortamlarına salındı. DUYARLILIK
Merkezin sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, yaban hayvanlarının kendilerine genelde silahla vurulmuş veya zehirlenmiş halde getirildiğini aktardı. Sarıca, "Daha ziyade insan baskısı ön planda. Doğal hayata duyarlı olmamız lazım. Yaban hayatımıza sahip çıkmamız gerekiyor ki gelecek nesillere aktarabilelim ve sağlıklı nesiller olarak yaşayabilelim" diye konuştu.