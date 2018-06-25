İstikrarı seçtik

Antalya
, Isparta
ve Burdur
illerinden oluşan Batı Akdeniz ile Fethiye ve Seydikemer'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşti. Sabah 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başlayan seçmenler 17.00'ye kadar oy verme işlemini gerçekleştirdi. Oy verme işlemi 5 bin 30, Burdur'da 710, Isparta'da bin 61, Fethiye'de 332 ve Seydikemer'de ise 156 sandıkta gerçekleşti. ENGELLERİ AŞTILAR
Sandıkların yer aldığı okullarda, vatandaşın seçime yine yoğun ilgi gösterdiği ve her yaş grubundan insanın sandık başına koştuğu gözlendi. Dün hasta ve engelliler de oy vermeye koşanlar arasında yerini aldı. Engellilerin oylarını sıkıntı çekmeden kullanabilmesi için ilk kez uygulanan 'seyyar sandık'lar engellerin aşılmasını sağladı. Antalya
'da 22, Isparta'da 17, Burdur'da 10 seyyar sandıkta engelliler ile yatağa bağımlı hastalar oy kullandı. Alınan tedbirlere rağmen bazı yaşlı ve engelli seçmenler okullardaki sandıklarda oy kullanmayı tercih etti. ESPRİ YAPTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı. Çavuşoğlu oyunu kullanacağı, Türkler bölgesindeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na, eşi Hülya Çavuşoğlu ile geldi. Çavuşoğlu, 2369 sayılı sandıkta oyunu kullandıktan sonra sandık kurulundaki görevlilerin isteği üzerine özçekim yaptı. Bakan Çavuşoğlu, sandık görevlilerinin oturduğu alana geçmek istemedi ve "Şimdi biz o tarafa geçtiğimiz zaman demesinler 'Çavuşoğlu sandığa müdahale etti' diye. Akaydın (CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın) görmesin" diye espri yaptı. KARAR MİLLETİMİZİN AK Parti
Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Atatürk İlkokulu 1037 nolu sandıkta eşi Seyhan Uslu ve çocukları ile birlikte oyunu kullandı. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Uslu, "Türkiye tarihinin en kritik seçimi için günlerdir sahadayız. Söz de karar da milletimizin" dedi. AK Parti Milletvekili Adayı Kemal Çelik de Serik Belediyesi'nde kurulu 1219 numaralı sandıkta oyunu kullandı. SANDIKTA COŞKU VARDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, oyunu eşi Melek Budak ile Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu'nda 1375 nolu sandıkta kullandı. Demokrasinin en önemli adımı olan oy verme işlemini eşiyle birlikte gerçekleştirdiğini kaydeden Budak, "Sandıklarda oy kullananların coşkusuna şahit oldum. Sandıktan çıkacak sonucun ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Antalya MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, milletvekili adayları Abdurrahman Başkan ve Ahmet Selim Yurdakul, Muratpaşa ilçesindeki Mustafa Asım Cula Ortaokulu'nda oylarını 1268 numaralı sandıkta kullandı. MHP'liler, sandık görevlilerine başarılar diledi. VAKİT ŞİMDİ ŞAHLANMA VAKTİ
DIŞIŞLERI Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya il binasının önünde toplanan Antalyalılarla buluştu. Ellerinde parti bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın posterleri olan coşkulu kalabalığa seslenen Çavuşoğlu, "Yurtiçinden yurtdışından oyuna getirmeye çalıştılar ama oyunu gördü milletimiz. Ekonomi saldırısı yaptılar. Hep birlikte oyunu bozduk. Antalya olarak da milletvekili oyunda açık ara birinci partiyiz. Cumhurbaşkanımıza da buradan büyük bir destek gönderdik" dedi. HESABIMIZ HAİNLERLE
Bakan Çavuşoğlu, "Herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Kazanan turizm oldu. Kazanan çiftçilerimiz oldu, sanayicimiz oldu. Ayrım yapmadan Antalya'mızı kucaklamaya devam edeceğiz. Bize yakışan budur. Sadece hain ve teröristlerle hesabımız var. İnlerinde onları indirmeye devam edeceğiz. Bizim hesabımız vatandaşımızla değil. Artık şahlanma vaktidir" dedi. YABANCILAR DA SANDIĞA GİTTİ
CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Antalya ve ilçeleri ile Muğlanı'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yerleşik yaşayan yabancılar ile Türklerle evli yabancı gelinler de sandığa koştu. Antalya'nın merkezinde Ruslar, Alanya'da Almanlar, Fethiye ve Seydikemer'de ise İngilizler'in yoğunlukta olduğu dikkat çekti. BU SEÇİM 100 YILA DAMGA VURACAK
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Ebru Türel ve oğlu Akın ile geldi. Başkan Türel, 1005 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Türel, "Türkiye yine tarihi seçimlerinden, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Gerçekten çok önemli bir seçimi idrak ediyoruz. Seçilecek olan devlet büyüklerimiz, cumhurbaşkanı, milletvekilleri 5 senelik seçiliyorlar ama bu seçimde bence milletimiz Türkiye'nin 100 senesine damga vuracak bir karar verecek. O yüzden Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli bir seçim" dedi. Vali Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1104 numaralı sandıkta oyunu kullandı. ÖNCE SANDIĞA SONRA DÜĞÜNE
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde yeni evlenecek olan çift, gelinlik ve damatlıklarıyla sandık başına gelerek oy kullandı. Düğün günleri seçim günüyle çakışan Alanya Belediyesinde memur olarak görev yapan 26 yaşındaki Büşra Masatlı ile 27 yaşındaki Ali Gök, oylarını kullanmak için gelin arabasıyla Alanya Fevzi Alaettinoğlu Lisesi'ne geldi. Gelinlik ve damatlıklarıyla sandık görevlilerine kayıt yaptıran çift, 1154 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Gelin Masatlı, "Seçimlerimiz tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Düğün günümüze denk gelmesi bizim için hoş bir anı oldu. Umuyoruz ki bu günümüz gibi her günümüz düğün havasında geçer" diyerek oyunu sandığa attı.
TALAT ÖZTUZSUZ - ERDOĞAN ÖZTÜRK- FURKAN YAZICI - MEHMET AL - ERDOĞAN CANKUŞ- AA- İHA- DHA