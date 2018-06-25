İstikrarı seçtik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri Batı Akdeniz’de tam bir demokrasi şöleni şeklinde geçti. Yaşlısından gencine, engelli ve yabancı asıllı seçmeninden her kesime seçime katılım yüksek oldu

Giriş Tarihi: 25.6.2018