Mesaileri asansörde geçiyor

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde asansörde hastalara refakat eden Durmuş Aker ile Ramazan Yanar, birkaç metrekarelik asansörlerde günde 500 ile 700 kez katlara inip çıkıyor. AÜ Hastanesi'nde 10 yıldır çalışan Durmuş Aker'in (64) saat 08.00'de asansörde başlayan mesaisi, yine asansörde son buluyor. Sadece yarım saat yemek molasında asansörün dışına çıkan Aker, günün 7,5 saatini birkaç metrekarelik alanda geçiriyor.Asansörde sadece hastaları taşıyan Durmuş Aker, işini severek yaptığını belirtti. Aker, "Hiç sıkılmıyorum, çünkü işimi seviyorum. Hastanenin bütün yükünü ben taşıyorum" dedi. Aynı işi yapan Ramazan Yanar (48) da 3 yıldır asansörde çalıştığını belirtti. Yanar, "Bazen dakikada 5-6 defa inip çıkıyorum. Zaruri ihtiyaçlarda arkadaşlar destek oluyor. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.