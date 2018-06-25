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Mesaileri asansörde geçiyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ndeki asansörlerde hastalara refakat eden Durmuş Aker ve Ramazan Yanar, günde 500 ila 700 kez katlara inip çıkıyor

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Mesaileri asansörde geçiyor
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde asansörde hastalara refakat eden Durmuş Aker ile Ramazan Yanar, birkaç metrekarelik asansörlerde günde 500 ile 700 kez katlara inip çıkıyor. AÜ Hastanesi'nde 10 yıldır çalışan Durmuş Aker'in (64) saat 08.00'de asansörde başlayan mesaisi, yine asansörde son buluyor. Sadece yarım saat yemek molasında asansörün dışına çıkan Aker, günün 7,5 saatini birkaç metrekarelik alanda geçiriyor.

GÜNDE 500-700 SEFER
Asansörde sadece hastaları taşıyan Durmuş Aker, işini severek yaptığını belirtti. Aker, "Hiç sıkılmıyorum, çünkü işimi seviyorum. Hastanenin bütün yükünü ben taşıyorum" dedi. Aynı işi yapan Ramazan Yanar (48) da 3 yıldır asansörde çalıştığını belirtti. Yanar, "Bazen dakikada 5-6 defa inip çıkıyorum. Zaruri ihtiyaçlarda arkadaşlar destek oluyor. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.
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Mesaileri asansörde geçiyor
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