Mezar taşına çirkin saldırı

Antalya
'NIN Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde Manavgat'ın en eski kabristanlarından Hafız Hoca Mezarlığı'nda çirkin bir saldırı meydana geldi. 1 Mayıs 2018 tarihinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Bülent Suser'e ait mezarın taşı kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülürken, yanına tehdit içeren tabela yerleştirildi. TEHDİT MESAJI
Bir tahtanın ucuna iliştirilmiş tenekenin üzenine el yazısıyla 'Siz böyle ederseniz, ben de böyle ederim haa. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim. Siz seçin' yazıldı. Mezarlık karşısında bulunan esnafların mezarın durumunu görerek haber vermesi üzerine mezarda yatan Bülent Suser'in yakınları, Emniyet ve Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri olay yerine geldi. İncelemelerin ardından Suser'in yakınları emniyete giderek konuyla ilgili şikayette bulundu