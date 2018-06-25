Side’de eğlence tam gaz devam ediyor

Antalya
'NIN Manavgat ilçesi Side
bölgesinde turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler eğlence mekanlarını doldurdu. Turistler, geceleri bölgede bulunan mekanlarda eğlenmeyi tercih etti. Geç saatlerde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden partilere katılanlar, DJ'lerin çaldığı hareketli müziklerle eğlendi. Turizm sezonunun hareketli geçtiğini belirten işletmeciler, sezon boyunca Side'de çeşitli konserler ve gösterilerle eğlencenin en üst düzeye çıkacağını söyledi.