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’de eğlence tam gaz devam ediyor

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Side’de eğlence tam gaz devam ediyor
Antalya'NIN Manavgat ilçesi bölgesinde turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler eğlence mekanlarını doldurdu. Turistler, geceleri bölgede bulunan mekanlarda eğlenmeyi tercih etti. Geç saatlerde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden partilere katılanlar, DJ'lerin çaldığı hareketli müziklerle eğlendi. Turizm sezonunun hareketli geçtiğini belirten işletmeciler, sezon boyunca Side'de çeşitli konserler ve gösterilerle eğlencenin en üst düzeye çıkacağını söyledi.
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Side’de eğlence tam gaz devam ediyor
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