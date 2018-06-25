Yaz spor okulları başlıyor

Antalya
GHSİM İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da start alıyor. Futboldan basketbola, voleyboldan güreş ve okçuluk branşına kadar 29 branşta çocukları sporla buluşturacak spor okullarında öğrenciler haftanın 7 günü ücretsiz olarak spor eğitimi alacak. Geçen yıl, il spor merkezlerinde yaz spor okulları kayıtlarının 43 bin 120 olduğunu belirten Hacıcaferoğlu, bu sezon da yoğun talep beklediklerini açıkladı. Hacıcaferoğlu, izinsiz açılan özel yaz spor okulları konusunda ise velileri uyardı.