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’da kabus evi

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Antalya’da kabus evi
Antalya'NIN Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde sahibi tarafından boşaltılan gecekondu, uyuşturucu bağımlılarının yuvası oldu. Mahalleli, madde bağımlıları nedeniyle tedirgin. Mahalle sakinlerinden Nevzat Duru, "Mahallemizde bulunan bu metruk ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bununla birlikte ev madde bağımlıları tarafından kullanılıyor. Bu da mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Geceleri bu yüzden mahalle sakinleri korkudan dışarıya çıkamıyor. Defalarca belediyeye ve polise başvurmamıza rağmen sonuç alamadık" dedi. Uyuşturucu ticareti yapan kişinin eve kadar gelip satış yaptığını aktaran Duru, "Zehri kapıda satın alan kişiler içeriye girip içiyor. Yetkililerden ricamız bu metruk binanın yıkılıp temizlenmesi" diye konuştu.
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Antalya’da kabus evi
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