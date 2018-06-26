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’un lastik kızları

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Antalyaspor’un lastik kızları
'DA gerçekleştirilen uluslararası cimnastik şampiyonasında Antalyasporlu lastik kızlar madalyaları topladı. Türkiye dışında 10 ülkenin sporcularının katılımıyla düzenlenen turnuvada 2006 doğumlular A grupta mücadele eden Melisa Sert, labut aletinde ikinci, kurdele aletinde birinci olarak altın madalya kazandı.

BAŞARILILAR
2006 doğumlular B grubunda mücadele eden Elif Sarıoğlu da top aletinde birinci, labutta aletinde dördüncü oldu. Bir diğer sporcu Nilgün Sarıoğlu ise junior kategorisinde genel tasnifte 2004 doğumlu sporcular arasında 1'inci, 2005-2003 yaşlar arasında çember aletinde 2'nci, top aletinde 3'üncü, labut aletinde 2'nci, kurdele aletinde de 6'ncı olmayı başardı
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Antalyaspor’un lastik kızları
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