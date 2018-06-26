AÜ dünyada ilk 1000 arasına girdi

AKDENİZ Üniversitesi
(AÜ
), ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nın 2017- 2018 alan sıralamasında, tıp ve sağlık bilimleri alanında Türkiye'den sıralamaya giren fakülteler arasında 10. sırada yer aldı. Akdeniz Üniversitesi dünya sıralamasında ise ilk bine giren üniversitelerin arasında 724. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Bu veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.