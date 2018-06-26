Batı Akdeniz’de zafer turu

Batı Akdeniz'de AK Parti
liler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nin sonuçlarını coşkuyla kutladı. Antalya
merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Isparta
, Burdur
ile Muğla
'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde sonuçların netleşmesinin ardından vatandaşlar cadde ve sokakları bayram yerine çevirdi. Batı Akdenizliler sokaklarda sabaha kadar coşkulu kutlamaya devam ederek uyumadı. MHP'LİLER DE KATILDI Antalya
'da AK Parti İl Binası önünde toplanan partililer, çevre yolunu trafiğe kapattı. AK Partililere, MHP'liler de eşlik etti. Şarkı ve marşlar eşliğinde meşaleler yakıp ellerindeki Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar, 'Rabia' ve 'Bozkurt' işareti yaptı. Havai fişek gösterilerinin yanı sıra meşale şovlarının yapıldığı kutlamalarda, AK Parti marşları ile kutlamaya coşku katıldı. DAVUL VE ZURNA ILE
Isparta'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti'liler caddeleri doldurdu. Daha önce 2 milletvekili bulunan AK Parti'nin oy oranını ve sayısını artırarak 3 milletvekili çıkarması ile kutlamalar, AK Parti binası önünde başladı ve Kaymakkapı Meydanı'nda devam etti. Davul zurna eşliğinde yapılan kutlamalara partililer Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla katıldı. İŞİMİZ BİTMEDİ
Burdur'da AK Parti'nin 3 milletvekilinden ikisini kazanması sevinçle karşılandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamaya katılan Milletvekili Bayram Özçelik, "Biz gücümüzü önce rabbimizden sonra milletimizden alıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var" dedi. BAYRAM
Muğla'nın Fethiye ilçesinde de AK Parti'ye gönül verenler sabaha kadar demokrasi bayramı yaşadı. Kutlamaya MHP'li gençlerin de katıldıkları gözlendi. Salı Pazarı Meydanı'nda toplananlar, kutlamaları havai fişekle gerçekleştirdi. AK Parti'nin Seydikemer ilçesindeki oy oranını artırması ve burada birinci parti olması kutlamaya anlam kazandırdı. TURUNCU BAHAR
Batı Akdeniz'de 43 ilçenin 39'u AK Parti'yi tercih etti. Seçim haritası turuncu oldu. Isparta'da AK Parti milletvekili sayısını 1 artırdı. Antalya'da 19 ilçenin 16'sında AK Parti ilk sırada çıktı
BATI Akdeniz Bölgesi tercihini yaptı. Antalya'da Akseki ilçesi yüzde 48.2 ile AK Parti'yi tercih ederek birinci oldu. CHP'nin ise Muratpaşa, Konyaaltı ve Gündoğmuş ile Burdur Yeşilova ilçelerinde AK Parti'nin önünde yer aldığı yerler oldu. Batı Akdeniz Bölgesi'nde AK Parti 39 ilçede ipi göğüsleyince seçim haritası turuncu renge boyandı. Parti oylarında Isparta Sütçüler ilçesinde oyların yüzde 71.9'u AK Parti'ye gitti. Burdur Altınyayla'da AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 67.6 seviyesine ulaştı. ERDOĞAN'IN OYU ARTTI
Türkiye genelinde yüzde 52.5 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da oyların yüzde 42.8'ini, Burdur'da yüzde 54'ünü ve Isparta'da 58.7'sini aldı. İlçeler bazında Isparta Sütçüler yüzde 78.8 ile zirvede yer aldı. Onu, yüzde 74.4 ile Burdur Altınyayla takip etti. Antalya'da ise Korkuteli 55.9 oy puanı ile Erdoğan'a en güçlü desteği gönderdi. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimine oranla Erdoğan Antalya'daki oyunu 458 binden 616 bine çıkarttı. Burdur'da 84 binden 92 bine, Isparta'da ise 133 binden 158 bine ulaştı. Batı Akdeniz'de Erdoğan'ın aldığı oy sayısında yaklaşık 200 bin artış yaşandı. KASIM SEÇİMİYLE FARK
MILLETVEKILI dağılımında Antalya'da HDP'nin barajı aşmasıyla AK Parti ve MHP birer milletvekili kaybetti. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti 7, CHP 5, MHP 2 vekil çıkarmıştı. CHP sayıyı korurken, AK Parti 6'ya, MHP ise 1'e düştü. Isparta'da AK Parti vekil sayısını 2'den 3'e çıkardı. CHP ve MHP birer vekil sayısını kaybederken, İP ilk vekilini kazandı. Burdur'da ise tablo değişmedi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ise Erdoğan'a yüzde 55.2 destek çıkarken, yüzde 48.5'i AK Parti oyları olmak üzere Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 57 seviyesinde gerçekleşti.