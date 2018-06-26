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Duvarları aşan sevgi

AÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , çocuk hastaları için odasında ‘’ oluşturdu. Çocuklar duvar sayesinde doktora severek geliyor

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Duvarları aşan sevgi
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. , çocuk hastaları için odasında '' oluşturdu. Prof. Karakaş, hastaneye anne ve babalarıyla gelen çocukların, muayene öncesi veya sonrasında diledikleri her resmi serbestçe yapabildiği serbest duvar olduğunu söyledi.

RESİM YAPIP RAHATLIYORLAR
Resim yaparak rahatlayıp kendilerini ifade eden çocukların daha rahat muayene olduklarını söyleyen Prof. Dr. Karakaş, "Resim yapan çocuklar tekrar geldiklerinde kendi resimlerini bulabiliyor, bu da onları mutlu ediyor. Hatta eski resimlerine yeni eklemeler de yapabiliyorlar" dedi. Çocuk hastaların muayeneye isteyerek geldiklerini söyleyen Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, "İlk gelişinde çekinen çocuklar daha sonra isteyerek gelebiliyor. Bazı anne ve babalar ve öğretmen hastalarımız kalem getiriyor" dedi.
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Duvarları aşan sevgi
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