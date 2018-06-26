Gülün yolculuğu

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'lik oranını karşılayan Isparta
'da kozmetik sektörünün ham maddesi gülyağının litre fiyatı dudak uçuklatıyor. Tonlarca gül çiçeğinin kaynatılmasıyla elde edilen 1 gül yağının fiyatı, yaklaşık 330 gram altın
ile aynı fiyattan satılıyor. Bini aşkın gül çiçeğinin bir araya geldikten sonra işlenmesiyle elde edilen 1 gram gül yağının, 1 litreye ulaşması için 1 milyondan fazla gül çiçeğinin kaynatıldıktan sonra damıtılarak, geleneksel yöntemlerle suyundan ayrıştırılması gerekiyor. KENDİ GÜLÜNÜ İŞLİYOR
Isparta'da bahçelerinden toplanan gülü, tarihi çok eski yıllara dayanan yöntemlerle kara kazanda kaynatan 'Gülcü İsmail' lakaplı İsmail Baltacı, alın teriyle yoğrulan gülün serüveninde, ortaya çıkan altın değerindeki gül yağının üretim aşamalarını anlattı. Yılda 3-4 ton civarında ürettikleri kendi güllerini işlediğini anlatan Baltacı, "Tüccara ucuza satmak yerine, kendi gülümü işleyerek daha yüksek fiyatlara satabilmek adına bu işe başladım" diye konuştu. LİTRESİ 50-60 BİN LİRA
GÜL kaynatırken uyguladıkları geleneksel yöntem ile modern fabrika üretimini karşılaştıran İsmail Baltacı, "Fabrikalarda bizim yaptığımız gibi gül ateşi görmüyor, direkt olarak buhar kullanılıyor. Bizim yaptığımız işlem sonunda fabrikadan farklı, hafif ve doğal bir gül suyu
elde etmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. 1 gram gül yağının 60-70 lira civarından satıldığını ifade eden Baltacı, "Geçen yıl gül yağının litresi 10-11 bin Euro'ya kadar çıktı. Bu da yaklaşık olarak 50-60 bin liraya denk geliyor. Görmüş olduğunuz bu 1 cc yağ bile altın değerinde ve altına eş değerde gidiyor" diye konuştu.