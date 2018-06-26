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Hayalleri sona erdi

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
Hayalleri sona erdi
'NIN Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na sürat botu ile kaçmaya çalışan 15 sığınmacı 65 Bot Komutanlığı tarafından yakalanırken, 1 kişi de gözaltına alındı. Fethiye Körfezi Şahin Burnu mevkisinde yaklaşık 5 metre boyundaki sürat botunda şüpheli bir grubu fark ederek takibe alan Sahil Güvenlik, bottaki 5'i çocuk 15 Suriyeli sığınmacıyı yakaladı. Sürat botunu kullanan G.B. ise gözaltına alındı.

BOTUN BİR MOTORU ÇALIŞMIYOR
Ekipler tarafından yapılan incelemede, botun bir motorunun çalışmadığı 15 Suriyeli sığınmacının bile bile ölüme götürüldüğü belirlendi. Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Botu kullanan G.B. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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Hayalleri sona erdi
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