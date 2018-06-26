SEÇIM sonrası ilk özel mesajını SABAH Akdeniz
aracılığı ile veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kazananın tüm Türkiye olduğunu söyledi. İlk günkü aşkla Antalya
için proje üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, TBMM
'ye giden 6 milletvekili ile birlikte Antalya
'nın ilçelerine teşekkür ziyareti yapacaklarını duyurdu. AVLAN MAHALLESİ YÜZDE 80 AK Parti
Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise seçim sonuçlarını mahalle mahalle incelediklerini belirtti. Taş, "Milletimizi nasıl memnun ederiz, nerede eksikliklerimiz var onu inceliyoruz" dedi. Taş, mahalle bazında Antalya'da en yüksek oy oranına yüzde 80 ile Korkuteli'nin Avdan Mahallesi'nde ulaştıklarını açıkladı. Antalya'da 2002'de AK Parti'nin ikinci parti olduğunu hatırlatan Taş, "Milletimizin istediği şekilde, verdiği mesajı da anlayarak yolumuza durmadan devam edeceğiz. Milletimiz hizmetlerimize oy verdi. Yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz fedakarlık yapacağız" diye konuştu. İŞ DÜNYASI UMUTLU
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin ardından iş dünyası umutlarını artırdı. Patronlar yapısal reform beklentilerini yineledi DAVUT ÇETIN (ATSO Başkanı):
BELIRSIZLIK ortamının kalması ekonomiye odaklanmanızı sağlayacak. Yapısal reformlarla ilgili beklentilerimiz var. Şimdiden istikrarın etkisinin dolara yansımalarını gördük. ALI ÇANDIR (ATB Başkanı):
SEÇIMIN uzamaması, esas gündemimize dönmemizi sağladı. Artık gündemimiz ekonomi olmalı. Tarım politikalarının yeniden görüşüleceği, mali disiplinin sağlanacağı bir dönem bekliyoruz. OSMAN AYIK (TÜROFED Başkanı):
DEMOKRATIK bir seçim yapıldı. Şimdi önümüze bakıyoruz. Seçimin uzamamasıyla takvim de belli oldu. İç pazarda da artık hareket bekliyoruz. Yurtdışında da beklentilerimiz olumlu. ADLIHAN DERE (AESOB Başkanı):
SEÇIM sürecinde esnaf ve sanatkarımızla ilgili verilen sözler var. Bu sözlerin yerine getirileceğinden hiç tereddüdümüz yok. Daha önce AK Parti hükümetinden gerekli her türlü desteği almıştık..