Magandalar saldırdı

Antalya
'DA Türk bayrağı asılı market, 30 kişilik grubun saldırısına uğradı. Olay sırasında markette bulunan market sahibi ve yakınları ise canını zor kurtardı. Olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan Nuri Zeybek'e (55) ait Zeybekoğlu adlı markette meydana geldi. Zeybek, iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada konvoy yaparak market önünden geçen yaklaşık 30 kişilik grup, camda asılı bulunan Türk bayraklarını görünce durdu. Ellerinde bulunan sopalarla güvenlik kameralarını kıran saldırganlar, daha sonra taş ve sopalarla işyerini kullanılmaz hale getirdi. GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Olay sırasında içeride bulunan market sahibi Nuri Zeybek ve yakınları ise canını zor kurtardı. Bir süre sonra dışarı çıkan saldırganlar, araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. Başından geçen olayın şokunu gözyaşlarıyla anlatan Zeybek, "Türk bayrağını asılı görünce durup taş ve sopalarla saldırdılar. Canımızı zor kurtardık" dedi. İhbarın ardından soruşturma başlatan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına aldı.