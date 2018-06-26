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Muhteşem gösteri

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Muhteşem gösteri
Antalya Lir Kültür ve Sanat Kursu'nun geçtiğimiz günlerde düzenlediği yılsonu gösterisinde öğrenciler bale ve piyano alanındaki yeteneklerini üstün bir performansla sergiledi. Bale ve piyano alanındaki yeteneklerini sergileyen minikler, izleyicilerden büyük alkış topladı. Lir Kültür ve Sanat Kursu kurucusu Irina Cumbashvili, sanatın çocuk gelişimine sağladığı faydalara değinerek, bu farkındalıkla çocukların hayatta daha özgüvenli adımlar attığına ve sanatın başarılı bir hayat sürmelerinde hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.
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Muhteşem gösteri
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