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Restoran çalışanı evde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Restoran çalışanı evde ölü bulundu
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde restoran çalışanı evinde ölü bulundu. Side Mahallesi'nde oturan Ahmet Çelikbilek'ten (53) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde Çelikbilek'i hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelikbilek'in öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze önce hastane morguna, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından da Kurumu'na gönderildi. Çelikbilek'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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Restoran çalışanı evde ölü bulundu
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