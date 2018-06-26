Restoran çalışanı evde ölü bulundu

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde restoran çalışanı evinde ölü bulundu. Side Mahallesi'nde oturan Ahmet Çelikbilek'ten (53) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde Çelikbilek'i hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelikbilek'in öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze önce hastane morguna, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından da Adli Tıp
Kurumu'na gönderildi. Çelikbilek'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.