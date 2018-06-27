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eserleri jüri önünde

Giriş Tarihi: 27.6.2018
15 Temmuz eserleri jüri önünde
Antalya Kepez Belediyesi'nin katkıları ile ulusal çapta düzenlenecek olan ' Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması'na başvuruda bulunan 355 eser, bugün jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile profesyonellerin katıldığı yarışmanın eserleri jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde yaşanan olaylar ve yansımalarının konu edildiği yarışmanın dereceye giren eserleri 30 Haziran Cumartesi günü basın ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak. Dereceye giren eserler, Dokuma'daki Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenecek ödül töreninin ardından sergilenerek lıların beğenisine sunulacak.
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15 Temmuz eserleri jüri önünde
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