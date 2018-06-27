15 Temmuz eserleri jüri önünde

Antalya
Kepez Belediyesi'nin katkıları ile ulusal çapta düzenlenecek olan '15 Temmuz
Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması'na başvuruda bulunan 355 eser, bugün jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile profesyonellerin katıldığı yarışmanın eserleri jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde yaşanan olaylar ve yansımalarının konu edildiği yarışmanın dereceye giren eserleri 30 Haziran Cumartesi günü basın ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak. Dereceye giren eserler, Dokuma'daki Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenecek ödül töreninin ardından sergilenerek Antalya
lıların beğenisine sunulacak.