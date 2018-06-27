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22 yeni proje hayata geçiriliyor

Giriş Tarihi: 27.6.2018
22 yeni proje hayata geçiriliyor
BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), toplam 20 milyon TL bütçeli 2018 Yılı Mali Destek Programları'na başvuran projelerin değerlendirme süreci tamamlandı. 'Küçük Ölçekli Altyapı' ve 'Yenilenebilir Enerji' mali destek programlarına (MDP) toplam 60 proje başvurusu yapıldı. Bağımsız Değerlendiriciler ile Değerlendirme Üst Kurulu'nun değerlendirmeleri ve BAKA Yönetim Kurulu'nun kararıyla Antalya'dan 8, 'dan 8 ve 'dan da 6 olmak üzere toplam 22 proje başarılı bulunarak doğrudan finansman desteği almaya hak kazandı.
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22 yeni proje hayata geçiriliyor
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