69 yaşında 3 diploma

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
(SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Tezhip Ana Sanat Dalı Bölümü'nde mezun olan 4 torun sahibi 69 yaşındaki Rahime Halide Soysal, 3'üncü diplomasını aldı. Antalya
'da oturan Soysal, 'Okumanın, öğrenmenin yaşı yoktur' diyerek üniversite öğrencisi olmaya karar verdikten sonra 1997 yılında Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümü, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nden mezun oldu. EĞİTİM VERİYOR
Çocukluk yaşlarında başlayan sanat aşkını aldığı eğitimlerle pekiştirip eğitim verecek düzeye gelen Rahime Halide Soysal, bu kez SDÜ- GSF Tezhip Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazandı. Soysal, 4 yıllık eğitim ardından geçen yıl dereceyle mezun oldu. Diplomasını alan Rahime Halide Soysal, en büyük hayali olan sanat merkezini açtı. Soysal, merkezinde, güzel sanatlar lisesi ve fakültelere öğrenci yetiştiriyor, genç ve yetişkinlere resim, tezhip, ahşap boyama eğitimleri veriyor. AİLENİN DESTEĞİ TAM
İkisi doktor, biri mühendis 3 oğlu, 4 torunu olan Rahime Halide Soysal, "Benim bugünlere gelmemde eşim ve çocuklarımın, torunlarımın desteği büyük oldu. Heyecanıma heyecan kattılar. 3 üniversite bitirip sanat merkezi açarak hayallerim de gerçek oldu" ifadelerini kullandı.