‘Ağaçları bilerek yaktılar’ iddiası

Antalya
'NIN Kaş ilçesinde aynı noktada 1.5 saatte 3 orman yangını çıktı. Kasıtlı çıkarıldığı tahmin edilen yangınlarla ilgili 2 çoban hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Karadağ Mahallesi'nde, önceki gün saat 15.00 sıralarında Kızılçam Ormanı'nda yangın çıktı. Yangına 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle 5 dakika içinde müdahale edilerek söndürüldü. Yarım saat sonra aynı bölgenin birkaç kilometre ötesinde bir yangın daha çıktı. Ekipler anında müdahaleyle bu yangını da söndürdü. Yarım saat sonra ise yine aynı bölgenin birkaç kilometre ilerisinde başka bir yangın çıktı. Ekipler bu yangını da anında söndürdü. Üç yangında toplam 100 metrekarelik kızılçam ormanı zarar gördü. Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, "Bu yangınlarda kesinlikle kasıt var. Bölgede hayvan otlatan iki çoban hakkında suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma sürüyor. Havanın sakin olması, ekiplerin yangın yerine çok yakın olması büyük bir facianın önüne geçti" diye konuştu.