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’ndan destek

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Çavuşoğlu’ndan destek
DIŞIŞLERI Bakanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt , lı pehlivanlarla buluştu. Toplantıda pehlivanlar ve teknik ekip yer aldı. Çavuşoğlu, pehlivanların hem ulusal hem de uluslararası başarılarından gurur duyduğunu belirtti. Bu arada gerek pehlivanlar gerekse teknik ekip yetkilileri Çavuşoğlu ile sohbet etme fırsatı buldu. ASAT Güreş Takımı Koordinatörü Mustafa Kemal Karaboğa ile Aksu Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Mehmet Selvi de Bakan Çavuşoğlu'na günün anısına birer hediye verdi. Çavuşoğlu, yoğun iş temposu arasında fırsat buldukça yöre güreşlerini izlemeye geldiğini ve ata sporu yağlı güreşlere her zaman destek verdiklerini söyledi.
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