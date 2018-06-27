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Sanayi sitesinde geri sayım başladı

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Sanayi sitesinde geri sayım başladı
'NIN Bozanönü yolunda Gül 2 Sanayi Sitesi'nin yapımı için gerekli olan proje hazırlıkları Isparta Belediyesi'nce tamamlandı. 1 milyon 200 bin metrekarelik sanayi alanında 11 tip, 340 metrekare ile 2 bin 560 metrekare arasında toplam 978 farklı dükkan alanı yer alacak. 110 bin metrekarelik park alanı içerisinde fuarların da düzenlenebileceği 6 bin 500 metrekare kent meydanının yanı sıra, cami, sosyal tesis alanları, büfeler, spor alanları, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar da site içerisinde bulunuyor.
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Sanayi sitesinde geri sayım başladı
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