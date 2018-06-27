Seçim sona erdi şimdi ekonomi konuşulmalı

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) haziran ayı meclis toplantısının gündemi 24 Haziran seçim
leri oldu. ATSO Başkanı Davut Çetin, "Seçim sonuçları ittifaklar şeklinde bile olsa uzlaşmanın gerekli olduğunu göstermiştir. Seçim sonucu ne olursa olsun, ekonominin güçlenmesi, huzur ve güven için uzlaşma zorunludur" dedi. GÖSTERGELER İYİ Antalya
ekonomisinde mali göstergelerde geçen yıla göre bir iyileşmenin devam ettiğini de söyleyen Çetin, "Turizmde Türkiye ortalamasının üzerinde artış var. Kayıtlı istihdam artışında ilerideyiz. Türkiye'de yüzde 5.7, Antalya'da ise yüzde 12.3. Vergi tahsilatı, ihracat verilerimiz de olumlu. Burada bir olumsuz gösterge kayıtlı tarım üreticisi sayısındaki azalmadır" diye konuştu. EXPO ALANI ÖNERISI
Antalya olarak EXPO gibi bir değerin atıl kalmasına seyirci kalınamayacağını da söyleyen Davut Çetin, EXPO'nun Tarım İl Müdürlüğü yönetiminde olduğunu hatırlatarak, "Keşke Antalya olarak EXPO'ya sahip çıksak ve o yatırımları değerlendirsek. Örneğin Tanıtım A.Ş. oradaki kongre merkezini işletebilir. Antalya Tanıtım Vakfımız, Kongre Büromuz ve çok sayıda turizm altyapı birliğimiz ve derneklerimiz var. Birliktelikle güçlü bir sistem kurmalıyız" dedi.