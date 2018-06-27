Şiddetli ağrılara dayanamıyor

Antalya
'DA beyaz diş isteğiyle girdiği operasyonların ardından 32 dişini çektirmek zorunda kalan turizmci Sunay Öztürk
(41), ağrı
ları dinmeyince yurt dışına giderek ötanazi olmak istiyor. Alanya'da turizm sektöründe çalışan 2 çocuk sahibi Sunay Öztürk, 25 Ocak'ta dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk'ün 20 dişi kaplama için kesildi. Bir süre başlayan ağrılar, antibiyotik ve ağrı kesicilere rağmen geçmedi. Öztürk'e 'trigeminal nevralji' teşhisi kondu. Son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk'ün operasyon sonunda da ağrıları dinmedi. Öztürk'ün yaşadığı acı dolu günler, başının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi. Sunay Öztürk, "Ağrım geçmezse ötanazi istiyorum. Konuyla ilgili araştırma da yaptım. Hollanda, Belçika'da ötanazi var. Bu ağrıları çekmektense ölmek istiyorum. Bir daha bu ağrılarla yaşamak istemiyorum. Belçika ya da Hollanda'ya gideceğim, üç dört gündür internetten araştırma yapıyorum. Bu yola başvuran birinin görüntülerini de izledim. Ben böyle acılarla yaşamak istemiyorum, ötanazi istiyorum" dedi.