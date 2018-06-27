Sinemalarda seyirci sayısı ikiye katlandı

TÜİK tarafından açıklanan 'Sinema ve Tiyatro İstatistikleri'ne göre, Antalya
'da 2016 yılında sinema salonu sayısı 86 iken 2017 yılında 115 oldu. 2016 yılında toplam seyirci sayısı 1 milyon 840 bin 716 iken 2017 yılında 2 milyon 424 bin 173 oldu. 2017 yılında yerli film seyirci sayısı 1 milyon 248 bin 418, yabancı film seyirci sayısı ise 1 milyon 175 bin 755 oldu. 2016 yılında sinema salonlarında gösterilen toplam film sayısı 1964 iken 2017 yılında 2801 oldu. 2017 yılında gösterilen yerli film sayısı 1144, yabancı film sayısı ise 1657 oldu. ISPARTA VE BURDUR AZALDI Isparta
'da 2016 yılında toplam seyirci sayısı 214 bin 719 iken 2017 yılında 85 bin 644'e geriledi. 2017 yılında yerli film seyirci sayısı 61 bin 416, yabancı film seyirci sayısı ise 24 bin 228 oldu. Burdur
'da ise 2016 yılında 52 bin 632 olan toplam seyircisi sayısı 2017 yılında 29 bin 675'e düştü. 2017 yılında yerli film seyirci sayısı 19 bin 800, yabancı film seyirci sayısı ise 9 bin 875 oldu.